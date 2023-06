Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Nächtliche Einbruchversuche in Schule und Bäckerei

Leichlingen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (14.06.) befanden sich Polizisten der Polizeiwache Burscheid im Rahmen einer Streifenfahrt gegen 01:20 Uhr auf dem Schulhof der Gemeinschaftsgrundschule Büscherhof in der Straße Am Hammer. Hierbei bemerkten sie eine schwarz gekleidete männliche Person, welche sich vor einer Eingangstür der Schule befand und bei Erblicken der Polizisten die Flucht in Richtung der Straße Am Hüpplingsgraben ergriff. Die Polizisten nahmen die Verfolgung der Person auf und forderten weitere Streifenwagenbesatzungen zur Fahndung nach dem Flüchtigen an, welcher jedoch nicht mehr angetroffen werden konnte.

An der Eingangstür der Schule stellten die Polizisten schließlich Hebelmarken fest. Auf dem Fluchtweg des Täters konnten außerdem Einbruchwerkzeug und Kleidungsstücke aufgefunden und sichergestellt werden. In die Schule gelangte der Täter jedoch offenbar nicht.

Die männliche Person war circa 170 bis 185 Zentimeter groß, von schlanker, sportlicher Statur und trug eine schwarze Kopfbedeckung, eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose.

Gegen 02:45 Uhr wurden die Polizisten in die Brückenstraße zu einem weiteren Einbruchversuch gerufen. Hier hatte ein aufmerksamer Zeuge zunächst ein verdächtiges Geräusch vernommen und daraufhin zwei Personen beobachten können, die offensichtlich gerade versuchten, die Eingangstür einer Bäckerei aufzuhebeln. Als der Zeuge durch Rufen auf sich aufmerksam machte, flüchteten die beiden Täter in Richtung Uferstraße. Auch hier stellten die Polizisten anschließend Hebelmarken an der Eingangstür fest.

Die beiden Täter werden als augenscheinlich männlich und circa 170 bis 180 Zentimeter groß beschrieben, sollen dunkel gekleidet gewesen sein und lange Hosen getragen haben.

In beiden Fällen nahm die Polizei jeweils eine Strafanzeige wegen versuchten besonders schweren Falles des Diebstahls auf und veranlasste eine Spurensicherung durch den Erkennungsdienst. Zeugenhinweise werden vom Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegengenommen. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell