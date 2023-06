Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Oldtimer aus Hauseinfahrt entwendet

Rösrath (ots)

Am Montagmorgen (12.06.) alarmierte der Besitzer eines Oldtimers die Polizei, nachdem er feststellen musste, dass sein in einer Hauseinfahrt abgestelltes Fahrzeug über Nacht entwendet wurde. Der Geschädigte hatte seinen Oldtimer in der Beienburger Straße am Sonntagabend (11.06.) gegen 21:00 Uhr abgestellt und am darauffolgenden Morgen gegen 06:30 Uhr dessen Entwendung festgestellt.

Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen grauen Oldtimer der Marke Daimler-Benz vom Modelltyp 280 SL/107 mit einer Erstzulassung aus dem Jahr 1979. Das amtliche Kennzeichen lautet GL-A 6450. Der Wert des Fahrzeugs wird aktuell auf circa 26.000 Euro geschätzt.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und leitete eine Fahndung ein, welche jedoch bislang erfolglos verlief.

Das Kriminalkommissariat 3 sucht jetzt nach Zeugen, die Hinweise zu der Komplettentwendung oder dem Verbleib des Oldtimers geben können. Wer etwas Auffälliges in Tatortnähe beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02202 205-0. (st)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell