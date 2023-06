POL-RBK: Bergisch Gladbach - Messgeräte aus Firmenfahrzeug entwendet

Rösrath (ots) - Gestern Nachmittag (06.06.) gegen 15:15 Uhr ist es auf der Hoffnungsthaler Straße in Forsbach zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Radfahrerin leicht verletzt wurde. Die Unfallverursacherin entfernte sich nach bisherigen Erkenntnissen unerlaubt mit ihrem Pkw. Die 73 Jahre alte Radfahrerin aus Rösrath befuhr die Hoffnungsthaler Straße in Richtung der Straße In der Reihe. In Gegenrichtung war ...

mehr