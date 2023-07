Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: 55-Jähriger zwischen Pkw und Anhänger eingeklemmt - Leicht verletzt

Kempen (ots)

Am 22.07.2023 hat es gegen 10.00 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Verbindungsstraße in Kempen gegeben. Ein 73-jähriger Tönisvorster beabsichtigte mit seinem Pkw mit Anhänger in eine Parklücke einzuparken. Hierfür stieg sein Beifahrer, ein 55-jähriger Tönisvorster, aus dem Wagen aus und beabsichtigte den 73-Jährigen einzulotsen. Der 55-Jährige versuchte durch Stop-Rufe auf sich aufmerksam zu machen, als er bemerkte, dass der Pkw-Fahrer immer näher Richtung eines geparkten Autos rollte. Der 73-Jährige hörte diese Rufe offenbar nicht und setzte den Wagen weiter rückwärts, sodass der 55-Jährige zwischen dem Anhänger und dem geparkten Pkw eingeklemmt wurde. Offenbar hatte der 73-Jährige seine Fenster während des Einpark-Versuches geschlossen. Der 55-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. / AM (706)

