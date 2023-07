Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Autofahrer missachtet Vorfahrt, Radfahrerin stürzt, Autofahrer flüchtet

Viersen-Dülken (ots)

Eine 24-Jährige aus Viersen war gegen 23.15 Uhr gemeinsam mit einem 29-jährigen Viersener mit Pedelecs unterwegs auf der K8 von Hausen aus kommend in Richtung A61. Beide benutzten den Radweg, der in ihrer Fahrtrichtung auf der linken Seite verläuft. An der Einmündung Venner Straße wollte die 4-Jährige weiter in Richtung A61 fahren. Die K8 ist der Venner Straße gegenüber auch vorfahrtberechtigt. Als die Frau dabei war, die Straße auf dem Radweg zu überqueren, kam aus der Venner Straße ein blauer Pkw. Die Frau bremste stark, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dies gelang ihr auch, aber sie kam im Anschluss an das Bremsmanöver zu Fall und wurde dabei leicht verletzt. Das blaue Auto - nach Angaben der Frau und des Zeugen könnte es sich um einen Ford Fiesta gehandelt haben - hielt noch einen Moment an, fuhr dann jedoch in Richtung A61 davon. Die Polizei macht darauf aufmerksam: Auch wenn es nicht zu einer Berührung kommt - ein Unfall kann trotzdem vorliegen. Wie in diesem Fall: Der Autofahrer oder die Autofahrerin hat an der Venner Straße ein Stoppschild. Hier hätte er oder sie anhalten müssen, um die beiden Pedelecfahrenden auf dem Radweg vorbeifahren zu lassen. Er oder sie hat aber das Stoppschild missachtet, der jungen Frau die Vorfahrt genommen und damit ihren Sturz verursacht. Das Verkehrskommissariat ermittelt nun und sucht den Fahrer oder die Fahrerin des blauen Pkw. Haben Sie Hinweise? Dann melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (705)

