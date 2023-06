Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: VW Crafter gerät in Brand

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Ippensen (ots)

Ein VW Crafter geriet am Montagmorgen gegen 4.30 Uhr aus ungeklärter Ursache in Klein Ippensen in Brand. Bei Eintreffen der ersten Feuerwehren stand der vordere Bereich bereits in Flammen.

Mit einem C-Rohr gingen die Einsatzkräfte gegen die Flammen vor. Im Einsatz waren die Feuerwehren Klein Meckelsen, Ippensen und Steddorf. Durch das zügige Eingreifen konnte ein Vollbrand des Fahrzeugs verhindert werden. Im Fahrzeug befand sich eine Gasflasche, die konnte ebenfalls geschützt werden. Abschließend musste das Fahrzeug mittels Löschschaum eingeschäumt werden, um letzte Glutnester zu ersticken. Parallel wurde eine Kontrolle mit der Wärmebildkamera durchgeführt. Glücklicherweise war ein Hydrant in der Umgebung. Somit war ausreichend Löschwasser vor Ort.

Nach rund einer Stunde war der Einsatz für die Feuerwehren beendet. Wie es zu dem Brand gekommen ist, ermittelt die Polizei. Die drei Wehren waren mit fünf Fahrzeugen und rund 40 Einsatzkräften im Einsatz.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell