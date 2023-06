Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Verkehrsunfall mit Todesfolge

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bothel (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Samstagmorgen gegen 1:20 Uhr auf der K209 nahe Bothel gekommen, bei der eine Person in dem verunglückten PKW tödlich verletzt wurde. Der verunfallte Mercedes aus dem Landkreis Rotenburg (Wümme) ist von der B440 kommend Richtung Bothel unterwegs gewesen und in einer Kurve rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dort kollidiere der Wagen mit einem Straßenbaum und wurde auf ein nahegelegenes Rapsfeld geschleudert. Durch die Aufschlagskraft deformierte sich der Wagen so stark, dass die Person am Steuer eingeklemmt wurde. Gemeldet wurde der Leitstelle das der PKW bereits brannte sowie sich der Brand auf die Vegetation ausbreitete. Die Feuerwehren aus Bothel, Hemsbünde, Kirchwalsede und Wittorf wurden alarmiert. Paar Minuten später waren bereits die ersten Rettungskräfte vor Ort um mit den Löschmaßnahmen zu beginnen. Der PKW stand im Vollbrand sowie im Umkreis von 3 Metern das trockene Gras am Wegesrand. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, nach den Löschmaßnahmen wurde die Einsatzstelle mit einer Drohne der Feuerwehr Bothel abgeflogen um sicher zu gehen, das keine weitere Person an dem Unfall beteiligt war. Die Unfallaufnahme der Polizei wurde ebenfalls mit einer Drohne erstellt. Der verunfallte PKW wurde im Anschluss mit hydraulischen Werkzeugen bearbeite um die Leiche zu bergen. Es waren 59 Feuerwehrleute vor Ort sowie der Rettungsdienst Rotenburg und die Polizei.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell