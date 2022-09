POL-SU: Wochenendausflügler landet mit seinem Motorrad in der Leitplanke

Eitorf (ots) - Ekelerregend haben sich mutmaßlich jugendliche Einbrecher bei ihrem Einbruch in der Grundschule an der Brückenstraße in Eitorf verhalten. In der Zeit von Freitag (23. September), 17.30 Uhr, bis Samstag (24. September), 14.00 Uhr, waren die Unbekannten durch ein eingeschlagenes Toilettenfenster in das Schulgebäude eingestiegen. Auf den Fluren zerstörten sie Pflanzenkübel und von Schülern gebastelte ...

