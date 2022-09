Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Gruppe Jugendlicher raubt einem 16-Jährigen das Fahrrad

Troisdorf (ots)

Ein 16-jähriger Troisdorfer war mit dem Fahrrad am Freitagabend (23. September) auf dem Heimweg. Er fuhr gegen 20.30 Uhr auf der Kochenholzstraße in Fahrtrichtung Adenauerstraße. Schon von weiterem konnte er eine 5-köpfige Personengruppe sehen, die die Straßenseite wechselt und den 16-Jährigen an der Weiterfahrt hinderte. Während ein 17 bis 20 Jahre alter Tatverdächtiger den Jugendlichen an eine Hauswand drückte, fuhr ein zweiter Täter mit dem blauen Mountainbike des Geschädigten in Richtung des Bahnhofs Spich davon. Anschließend ließ der blonde Brillenträger den 16-Jährigen los und die Gruppe lief dem Flüchtigen hinterher.

Entwendet wurde ein blaues Mountainbike der Firma Carver mit 27-Gang-Kettenschaltung. Es hat einen Neupreis von rund 600 Euro. Der Geschädigte beschrieb den Täter, der ihn festhalten hat, weiter als 175 bis 180 cm groß, mit athletischer Statur. Er trug eine schwarze Jogginghose und Kapuzenjacke der Firma Nike. Seine blonden Haare waren kurz geschoren (Boxerhaarschnitt) und er hat einen hellen Teint.

Der Dieb seines Fahrrades wird ebenfalls als 17 bis 20 Jahre alter und circa 175 bis 180 cm großer Heranwachsender beschrieben. Er trug eine schwarze Winterjacke der Marke The North Face. Der Verdächtige soll sehr schlank sein und einen dunkleren Teint haben. Die drei Begleiter sollen gleichaltrig mit dunkler Sportbekleidung sein. Sie alle hatten einen dunkleren Hautteint.

Die eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief bislang ohne Erfolg. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Straßenraubs dauern an.

Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen? Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3221. (Bi)

