Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schwelbrand an Sitzgelegenheit

Altenburg (ots)

Spaziergänger bemerkte gestern früh (24.10.2021), kurz vor 08:00 Uhr wie eine hölzerne Sitzbank im Bereich der Paditzer Straße in Altenburg brannte und informierten die Rettungsleitstelle. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort (verlängerten Paditzer Straße) ankamen, leiteten sie unverzüglich ihre Löschmaßnahmen ein. Glücklicherweise konnte so der Schwelbrand an der aus einem Baumstamm bestehenden Sitzgelegenheit schnell gelöscht werden. Warum der Schwelbrand entstand, ist bislang unbekannt. Verletzte gab es zum Glück nicht. Die Altenburger Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell