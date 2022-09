Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch und Vandalismus in Grundschule

Eitorf (ots)

Ekelerregend haben sich mutmaßlich jugendliche Einbrecher bei ihrem Einbruch in der Grundschule an der Brückenstraße in Eitorf verhalten. In der Zeit von Freitag (23. September), 17.30 Uhr, bis Samstag (24. September), 14.00 Uhr, waren die Unbekannten durch ein eingeschlagenes Toilettenfenster in das Schulgebäude eingestiegen. Auf den Fluren zerstörten sie Pflanzenkübel und von Schülern gebastelte Pappmaché-Figuren. In der Schulküche hinterließen die Einbrecher ihre Fäkalien. Die Einbrecher schafften einige Schultische und Stühle vermutlich durch eine Notausgangstür nach draußen auf den Schulhof und ließen sich darauf zum Biertrinken nieder.

Auf dem Schulhof zertrümmerten die Vandalen noch einige Stühle, bevor sie in unbekannte Richtung verschwanden. Zurück ließen sie leere Bierflaschen, ausgetretene Zigaretten und einen Schuh. Die Überbleibsel wurden als potenzielle Spurenträger sichergestellt. Ebenso die hinterlassenen Exkremente für einen möglichen DNA-Abgleich.

Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen? Hinweise an die Polizeiwache in Eitorf unter der Rufnummer 02241 541-3421. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell