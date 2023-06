Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Hecke gerät in Brand

Sittensen (ots)

Eine rund zehn Meter lange Hacke geriet gestern Abend gegen 23.15 Uhr an einem Wanderweg im Bereich des Amselweges in Sittensen aus ungeklärter Ursache in Brand.

Als die Feuerwehren Sittensen, Hamersen und Klein Meckelsen an der Einsatzstelle eintrafen, war der Brand schon weitestgehend von einem Nachbarn mir Feuerlöschern gelöscht worden. Es mussten noch zahlreiche Glutnester mit einem C-Rohr abgelöscht werden. Der Nachbar musste vorsorglich aufgrund zu viel eingeatmeter Rauchgase vom Rettungsdienst behandelt werden und anschließend ins Rotenburger Diakonieklinikum gebracht werden. Dank des beherzten Eingreifens des Nachbarn, konnte ein größere Brand verhindert werden.

Später musste die Brandstelle mit der Wärmebildkamera kontrolliert werden. Wie es zu dem Brand gekommen ist, ermittelt die Polizei. Nach rund einer Stunde war der Einsatz für die drei Feuerwehren beendet.

Die Waldbrandgefahr ist aktuell immer noch sehr hoch. Daher rät die Feuerwehr sorgsam keine Zigarettenreste oder leere Glas Flaschen einfach achtlos in die Natur zu werfen. Denn dies kann ganz schnell zu einem Brand führen. Bei jedem noch so kleinem Feuer muss unbedingt die Feuerwehr über den Notruf 112 gerufen werden.

