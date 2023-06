Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: 2 mal innerhalb von 3 Stunden alarmiert

Dipshorn (ots)

Am Montag den 12.Juni 2023 wurden wir innerhalb von 3 Stunden 2 mal mit dem gleichen Einsatzstichwort alarmiert. Die erste Alarmierung kam um 15:26 Uhr, dort wurden die Feuerwehren Buchholz, Vorwerk, Wilstedt und das Tanklöschfahrzeug aus Otterstedt mit Sirene und digitalen Meldeempfänger zum Feuerwehrhaus gerufen. Das Einsatzstichwort lautete wie am letzten Freitag schon: "FW2 - Unklare Rauchentwicklung/Feuerschein Vegetation" an der Kreisstraße 146 zwischen Wilstedt und Dipshorn. Die Feuerwehren fuhren jeweils von ihren Feuerwehrhäusern zum Einsatzort, wieder war eine große Rauchwolke neben der Kreisstraße zu erkennen. Bei genauerer und dichterer Betrachtung konnten erneut Feldarbeiten als Ursache festgestellt werden, zur Erleichterung aller beteiligten Wehren. So konnten die 4 Feuerwehren mit 5 Fahrzeugen wieder einrücken. Um 18:13 Uhr alarmierte uns die Feuer-und Rettungsleitstelle aus Zeven erneut. Auch hier die ähnliche Adressangabe wieder die Kreisstraße 146 zwischen Wilstedt und Dipshorn mit dem gleichen Einsatzstichwort, nur mit dem Zusatz Einweiser vor Ort. Dieses mal fuhren die Feuerwehren Buchholz , Vorwerk, Wilstedt und Tarmstedt mit dem Tanklöschfahrzeug die Einsatzstelle an. Auch hier war wieder eine starke Rauchsäule auf Anfahrt sichtbar. Der Einweiser vor Ort gab auch noch die ungefähre Richtung an. Die erneute Erkundung ergab wieder, Feldarbeiten eines Landwirtes. Diesmal aber auf einem anderen Feld. So wurde wieder Entwarnung gegeben an alle Feuerwehren und Leitstelle, zum Glück. Bei dieser Meldung waren ebenfalls 4 Feuerwehren dieses Mal mit 6 Fahrzeugen im Einsatz.

