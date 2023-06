Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230609-1: Einbrüche in Geschäfte

Hürth und Wesseling (ots)

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem oder mehreren Unbekannten, die am Donnerstagmorgen (8. Juni) die Schaufensterscheibe eines Mobiltelefongeschäfts in Hürth-Hermülheim eingeschlagen haben. Eine Zeugin alarmierte gegen 6.50 Uhr die Polizei. Sie gab an, gegen 6.30 Uhr splitternde Geräusche von der Krankenhausstraße gehört zu haben. Die hinzugerufenen Polizisten stellten vor Ort das zertrümmerte Schaufenster fest.

In Wesseling-Berzdorf haben Zeugen in der Nacht zu Freitag (9. Juni) gegen 2 Uhr laute Geräusche auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Berggeiststraße gehört. Danach sollen sie beobachtet haben, wie zwei unbekannte Männer mit einer großen Plastiktüte vom Haupteingang des Lebensmittelgeschäfts in Richtung Espenweg geflüchtet seien. Hinzugerufene Polizisten stellten Glasscherben vor dem Haupteingang sowie Hebelmarken an einer Eingangstür des Marktes fest. Zudem sollen die Flüchtigen einen Kassenbereich durchsucht haben.

In beiden Fällen sicherten Polizeibeamte die Spuren am Tatort und nahmen eine Strafanzeige auf.

Beamte des Kriminalkommissariats 23 haben die Ermittlungen zu beiden Sachverhalten aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zu den Tatzeiten nehmen die Ermittler telefonisch unter 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell