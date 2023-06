Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: ++ Unklarer Brandgeruch nach Stromausfall ++ Feuer im "Großen Holz" in Zeven

Boitzen/Zeven (ots)

Unklarer Brandgeruch nach Stromausfall

Boitzen. Am heutigen Samstagmorgen um 04:24 Uhr bemerkten Einwohner eines Mehrfamilienhauses in Boitzen, dass der Strom bei ihnen ausgefallen war, außerdem war Brandgeruch wahrnehmbar und so alarmierten sie die Feuerwehr. Es rückten Kräfte aus Boitzen, Wense, Steddorf, Heeslingen und Zeven an, ebenso war der Rettungsdienst zur Bereitstellung für die Einsatzkräfte und die Polizei vor Ort.

Ein Trupp ging mit einer Wärmebildkamera in die Wohnung und fand eine Unterverteilung in der Küche, die einen ungewöhnlich warmen Fleck aufwies. Nach öffnen der Verteilung konnte die Ursache schnell festgestellt werden. Zwei Mäuse hatten sich in den Stromverteiler verirrt und fanden auf einem Fehlerstromschutzschalter ihr Ende. Der Energieversorger wurde zur Einsatzstelle gerufen um den Strom abzuschalten, da auf der Zuleitung der Unterverteilung nach wie vor Spannung anlag. Die Mäuse waren auf dem Fehlerstromschutzschalter festgeschmorrt und bestand die tatsächliche Gefahr eines Brandes. Nach wie vor war in dem Kasten ein Brutzeln zu sehen und zu hören. Nachdem der Energieversorger die Anlage stromlos geschaltet hat war die Gefahr gebannt.

Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand, sodass es für den Rettungsdienst bei einer Bereitstellung blieb. Eine weitere Gefahr und ein größerer Schaden konnten abgewendet werden und alle Einsatzkräfte nach circa einer Stunde die Einsatzstelle verlassen.

Feuer im "Großen Holz" in Zeven

## Fotos in der digitalen Pressemappe ##

Zeven. Am heutigen Samstagmorgen, den 10.06.2023 wurde die Feuerwehr Zeven um 8 Uhr in das Große Holz zwischen Zeven und Bademühlen gerufen. Eine Spaziergängerin hat mitten im Wald direkt an einem Weg ein Feuer gemeldet. Die eintreffenden Kräfte wurden von der Melderin durch den Wald bis zum Feuer geführt. Offene Flammen waren nicht mehr zu sehen, dennoch war der Boden auf einer Fläche von einigen Quadratmetern klar verbrannt und qualmte auch noch. Die Fläche wurde mit einem Strahlrohr abgelöscht und die Brandstelle anschließend mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Angaben zur Brandursache können seitens der Feuerwehr nicht gemacht werden. Die Polizei hat die Brandstelle untersucht um eine mögliche Brandursache festzustellen.

Laut Waldbrandgefahrenindex des DWD herrscht für diese Gegend aktuell die Waldbrandstufe 3 und könnte in den nächsten zwei Tagen die höchste Stufe, Stufe 5 erreicht haben. Verhalten Sie sich bitte den Umständen entsprechend, wenn Sie durch Wald und Wiesen gehen oder fahren.

