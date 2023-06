Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Tracktor gerät in Brand

Ober Ochtenhausen (ots)

Um 13.06 Uhr am Freitag, den 09.06.2023 wurden die Feuerwehren Ober Ochtenhausen, Selsingen, Bevern, Fahrendorf und Bremervörde zu einem brennenden Tracktor nach Ober Ochtenhausen alarmiert. Während der Fahrt geriet aus bisher unerklärlichen Gründen der Traktor in Brand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand dieser bereits in Vollbrand. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehren konnte das Feuer schnell gelöscht werden und ein Ausbreiten auf die umliegende Grünfläche verhindert werden, aufgrund der langanhaltenden Trockenheit besteht derzeit die Waldbrandstufe 5. Die Ortswehr Bremervörde brauchte nicht mehr tätig werden und konnte ihre Einsatzfahrt abbrechen. Zur Schadenshöhe und Brandursache können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

