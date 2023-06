Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: PKW in Vollbrand

Visselhövede (ots)

Um 1 Uhr am Morgen der neuen Woche wurden die Kameradinnen und Kameraden der Ortsfeuerwehr Visselhövede zu einem brennenden PKW in die Wiesenstraße alarmiert. Die in der Wiesenstraße wohnenden Kameraden konnten den Vollbrand des Mercedes bestätigen, sodass das erste Fahrzeug schnell ausrückte und sich ein Trupp bereits während der kurzen Anfahrt mit schwerem Atemschutz ausrüstete.

Als das erste Löschfahrzeug an dem brennenden PKW vorbei fuhr, konnte man bereits im Löschfahrzeug die sehr große Hitzeentwicklung spüren. Vor Ort konnte der Brand dann schnell unter Kontrolle gebracht werden. Mit viel Wasser wurde der PKW soweit runtergekühlt, sodass der daraufhin eingesetzte Löschschaum seine Wirkung zeigen konnte und ein Wiederaufflammen verhindert wurde.

Um an den heißen Motorblock zu gelangen musste der hydraulische Spreizer des Löschfahrzeuges eingesetzt werden, da durch die Hitzeentwicklung der vordere Bereich des PKW in sich verschmolzen war. Noch während der Löscharbeiten wurde der Bereitschaftsdienst der Kläranlage über den Einsatz an der Wiesenstraße informiert. Diesel des brennenden PKW war in den Regenwasserablauf der Straße gelaufen und drohte die Gewässer zu verunreinigen. Mittels einer Schachtabdeckung wurde das weitere Eindringen von Betriebsstoffen verhindert. Wie der Brand an dem Mercedes entstehen konnte, klärt nun die Polizei, welche ebenfalls in der Wiesenstraße vor Ort war.

Nach rund eineinhalb Stunden war der Einsatz für die 15 Einsatzkräfte wieder beendet

