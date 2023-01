POL-DA: Riedstadt-Erfelden: Fahrräder im Visier Krimineller/Garagen und Gartenhütten aufgebrochen

Gorxheimertal (ots) - Gesprengt haben Kriminelle in der Nacht zum Sonntag (15.01.), gegen 21.15 Uhr, einen Zigarettenautomaten in der Hauptstraße. Die Täter entzündeten vermutlich einen Böller und beschädigten den Automat hierdurch. Den Schaden am Automaten schätzen die Ordnungshüter auf rund 1000 Euro. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wald-Michelbach ...

mehr