POL-DA: Gorxheimertal: Zigarettenautomat gesprengt

Bürstadt (ots) - Mehrere Schuppen und Gartenhütten in der Gartenanlage der Obst- und Gartenwirtschaft "Außerhalb" von Bobstadt gerieten in der Nacht zum Freitag (13.01.) in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sich die ungebetenen Gäste an rund einem Dutzend Gartenhütten zu schaffen. Sie entwendeten unter anderem Kleinwerkzeuge und ...

mehr