Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Carport brennt an Wohnhaus

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Heeslingen (ots)

Zu einem Feuer kam es am Mittwochmittag gegen kurz nach 13 Uhr in der Straße Birkenfeld in Heeslingen. Aus ungeklärter Ursache brannte ein Carport an einem Wohnhaus. Ein angrenzender Nachbarschuppen sowie eine Hecke wurde ebenfalls vom Feuer in Mittleidenschaft gezogen.

Nachdem die ersten Feuerwehrkräfte vor Ort waren, mussten umgehend mehrere Alarmstichworterhöhungen durchgeführt werden. Da der Brand auf das angrenzende Wohnhaus überzugreifen drohte. Mehrere Trupps unter Atemschutz gingen mit C-Rohren gegen die Flammen vor. Die Zevener Drehleiter wurde auf der Rückseite vorsorglich Stellung gebracht, musste aber nicht mehr eingesetzt werden. Nach rund einer halben Stunde war der Brand so weit unter Kontrolle und es wurden Nachlöscharbeiten durchgeführt. Mit mehreren Wärmebildkameras wurde die Brandstelle auf versteckte Glutnester überprüft. Vorsorglich wurden Dachpfannen aufgenommen, um zu kontrollieren, ob der Brand ins Wohnhaus vorgedrungen ist. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehren konnte ein größerer Schaden verhindert werden. Das Wohnhaus war lediglich verraucht. Es wurde anschließend mit einem Drucklüfter rauchfrei gemacht. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Im Einsatz waren über 50 Feuerwehrleute aus den Feuerwehren Heeslingen, Zeven, Meinstedt, Klein Meckelsen, Weertzen, Anderlingen, Brüttendorf, Rüspel-Volkensen-Nindorf, Steddorf und Wense. Weiter war ein Rettungswagen, der organisatorische Leiter Rettungsdienst sowie Führungskräfte der Gemeinde- und Kreisfeuerwehr im Einsatz. Wie es zu dem Brand gekommen ist ermittelt nun die Polizei.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell