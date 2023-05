Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Vegetationsbrand am Standortübungsplatz

Ahausen (ots)

Piloten der Airbus Flugsportgruppe vom Sportflugplatz in Hellwege beobachten in den Sommermonaten bei ihren Flügen immer auch die waldreiche Umgebung. Am Sonntag um kurz nach 17:00 Uhr entdeckten sie eine Rauchsäule zwischen Ahausen und Hellwege und meldeten diese über die Flugüberwachung umgehend an die Rettungsleitstelle in Zeven.

Die alarmierten Kräfte der Ortsfeuerwehren aus Ahausen und Unterstedt fanden schließlich kurze Zeit später eine Fläche von rund 100 Quadratmetern Waldboden, die sich direkt an der östlichen Einfahrt zum Standortübungsplatz Hellwege befand. Das Feuer drohte sich in den Kiefernbestand auszudehnen, der hier an die Bundeswehr-Liegenschaft angrenzt.

Die Feuerwehren hatten die Lage dank der wasserführenden Fahrzeuge schnell im Griff. Sie waren mit fünf Fahrzeugen und rund 30 Einsatzkräften angerückt. Der Gemeindebrandmeister der Samtgemeinde Sottrum, die Besatzung des Einsatzleitwagens, die Polizei Rotenburg und der Standortfeldwebel der Bundeswehr waren ebenfalls alarmiert worden und fuhren die Einsatzstelle an.

Die Brandursache konnte vor Ort nicht verlässlich ermittelt werden. Den Schaden wird die Vegetation in der Wachstumsperiode selbst reparieren. Auch waren keinerlei Verletzte zu beklagen.

Binnen einer Stunde waren die Flammen gelöscht und die Kräfte konnten wieder einrücken.

