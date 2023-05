Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Feuer in historischer Schmiede

Sittensen (ots)

Zu einem Feuer kam es am frühen Dienstagabend gegen kurz nach 17 Uhr in der Mühlenstraße in Sittensen. In der historischen Schmiede am Mühlenteich brannte aus ungeklärter Ursache ein Holzbalken an der Außenwand von innen und außen.

Die Feuerwehren Sittensen und Hamersen waren schnell zur Stelle. Ein Trupp unter Atemschutz ging mit einem C-Rohr ins Innere des Gebäudes vor. Von außen wurden ebenfalls Löschmaßnahmen mit einem C-Rohr durchgeführt. Parallel musste eine Wasserversorgung zum nahegelegenen Unterflurhydranten hergestellt werden. Nach dem die Löscharbeiten weitestgehend abgeschlossen waren, wurde das Gebäude mittels Drucklüfter rauchfrei gemacht. Abschließend wurde eine Kontrolle mit der Wärmebildkamera durchgeführt. Verletzt wurde bei dem Brand zum Glück niemand.

Durch das zügige Eingreifen der Feuerwehren konnte schlimmeres an dem Gebäude verhindert werden. Nach rund einer Stunde war der Einsatz für die beiden Wehren beendet. Ein vorsorglich alarmierter Rettungswagen brauchte nicht eingreifen. Wie es zu dem Brand gekommen war, ermittelt die Polizei.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell