BPOLI-KN: 38-Jähriger leistet Widerstand

Singen (ots) - Ein ticketloser Bahnreisender hat am Wochenende bei der Personalienfeststellung durch die Bundespolizei Widerstand geleistet. Zuvor war der Mann unerlaubt in das Bundesgebiet eingereist. Der 39-Jährige war zunächst am Sonntagmittag (16. April 2023) in einem Regionalexpress auf der Strecke von Donaueschingen nach Singen ohne gültigen Fahrschein unterwegs. Nachdem er dem Fahrscheinkontrolleur die für die ...

mehr