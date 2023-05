Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Rauchentwicklung in Wohnung in Zeven

Zeven (ots)

Am heutigen Donnerstagmittag wurden die Feuerwehren aus Zeven, Wistedt und Brüttendorf, sowie Kräfte der Samtgemeindefeuerwehrführung in den Ligusterweg in Zeven gerufen. Im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses piepten in einer Wohnung die Rauchwarnmelder und leichter Brandgeruch bereitete sich aus. Aufmerksame Nachbarn alarmierten die Feuerwehr die kurze Zeit später mit über 40 Einsatzkräften vor Ort war.

Bevor sich gewaltsam Zugang zur Wohnung verschafft wurde, kam der Bewohner der Wohnung nach Hause und konnte dem ersten Angriffstrupp einen Schlüssel überreichen.

Bei der ersten Erkundung der Wohnung fanden die Einsatzkräfte einen eingeschalteten Herd und verbranntes Essen auf diesem vor. Außerdem war der Hund des Bewohners noch in der Wohnung. Dieser konnte ohne Schaden an sein Herrchen übergeben werden. Offenes Feuer wurde nicht festgestellt werden. Der Herd wurde abgeschaltet und das Essen in der Spüle abgekühlt. Die Feuerwehr belüftete im Anschluss die Wohnung mit einem Überdrucklüfter und konnten den Einsatz nach einer knappen Stunde beenden.

