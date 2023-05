Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Fünf Verletzte nach Verkehrsunfall in Wittorf

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Wittorf (ots)

Am Freitag Abend erhielten die Feuerwehrkräfte der Ortsfeuerwehren Wittorf, Visselhövede und Nindorf um 18:54 Uhr die Alarmierung, dass in Wittorf ein LKW verunfallt sei und Personen eingeklemmt seien. Nur zwei Minuten später meldete bereits das erste Feuerwehrfahrzeug die Ausfahrt zum Einsatzort. Noch während der Anfahrt der Kräfte wurde das Stichwort allerdings auf einen verunfallten PKW mit eingeklemmten Personen korrigiert.

Im Ortseingang Wittorf aus Visselhövede kommend fand man dann zwei verunfallte PKW vor. Beide Fahrzeuge waren frontal an den Straßenbäumen des Gegenverkehrs zum Stillstand gekommen. Schnell wurde die Einsatzstelle erkundet, wobei sich eine Passantin gleich als Notärztin zu erkennen gegeben hatte und somit die Kräfte sofort unterstützen konnte, da der Rettungsdienst noch nicht eingetroffen war.

Die Kräfte der Ortsfeuerwehr Wittorf und Visselhövede übernahmen deshalb die Erstversorgung der Patienten. In den verunfallten Fahrzeugen waren insgesamt fünf Personen anzutreffen. Eine Person war zwar nicht im Fahrzeug eingeklemmt, konnte das Fahrzeug aber nicht ohne die Unterstützung der Feuerwehr verlassen. Aufgrund der hohen Anzahl der möglicherweise verletzten Personen wurden insgesamt drei Rettungswagen aus dem Bereich Rotenburg-Süd, zwei Rettungswagen aus dem Heidekreis sowie jeweils ein Notarzt aus den beiden Landkreisen zur Einsatzstelle alarmiert. Zur Koordinierung der Rettungsmittel wurde ebenfalls der diensthabende Organisatorische Leiter des Rettungsdienstes nach Wittorf gerufen. Auch ein 12-Jähriges Kind aus Wittorf war unter den Verletzten und musste betreut werden.

Die Ortsfeuerwehr Wittorf setzte schweres hydraulisches Rettungsgerät ein um den eingeschlossenen Fahrer des Kia aus seinem Fahrzeug zu befreien. Aufgrund der möglichweise schweren Verletzungen wurden beide Türen der Fahrerseite sowie die B-Säule mittels hydraulischer Schere und Spreizer entfernt. Damit konnte der Fahrer des Kia schonend auf ein Rettungsbrett und dann die Trage des Rettungswagens gehoben werden.

Wie es zum Unfall kam muss schlussendlich die Polizei aufklären. Nach ersten Aussagen der Polizei wollte der Fahrer des Kia dem Anschein nach am Ortseingang von Wittorf nach links in die Straße "An der alten Bahn" einbiegen, als der Fahrer des roten BMW die auf der Straße langsam fahrenden PKW überholen wollte aber das Abbiegen zu spät erkannte. Mutmaßlich stieß der BMW dann in die Fahrerseite des KIA und schob diesen einige Meter weiter. Beide Fahrzeuge kamen dann an den Straßenbäumen der B440 im Ortseingang zum Stehen. Alle fünf beteiligten Fahrzeuginsassen wurden bei dem Unfall leicht bzw. schwer verletzt in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Zur Absicherung der Unfallstelle wurde die Straße weiträumig abgesperrt. Die Verkehrsteilnehmer wurden ebenfalls per Radiomeldung über die gesperrte B440 informiert.

Im Einsatz befanden sich rund 50 Kräfte der Feuerwehr. Nach mehr als einer Stunde war der Einsatz wieder beendet. In den Reihen der beteiligten Feuerwehren war man sich schnell einig, dass die Zusammenarbeit unter den Ortsfeuerwehren einwandfrei funktioniert hat.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell