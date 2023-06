Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: PKW verunfallt auf der K 119

Lavenstedt (ots)

Am Sonntagmittag gegen 13.22 Uhr kam es auf der K 119 zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus bisher unerklärlichen Gründen kam ein Autofahrer mit seinem VW von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum, hierbei wurde der Fahrer in seinem PKW eingeschlossen. Die alarmierten Einsatzkräfte aus Lavenstedt, Selsingen, Rhade und der Rüstwagen aus Zeven befreiten den Fahrer aus seiner misslichen Lage. Anschließend wurde er dem Rettungsdienst übergeben und in ein Krankenhaus transportiert. Die Kreisstraße blieb, während der Rettungsarbeiten und Unfallaufnahme voll gesperrt, zur Unfallursache und Schadenshöhe können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

