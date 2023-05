Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Radfahrer nach Unfall schwer verletzt

Wesel (ots)

Am Mittwoch gegen 08.00 Uhr kam es an der Einmündung Maaßenstraße / Südring zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein 38-jähriger Radfahrer aus Xanten schwer verletzte.

Eine 28-jährige Weselerin hatte zu diesem Zeitpunkt mit einem PKW die Maaßenstraße in Richtung Südring befahren. An der Einmündung wollte sie nach links auf den Hansaring abbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem von links kommenden Radfahrer, der den Hansaring in Richtung Südring befuhr. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich hierbei schwer, so dass er im Krankenhaus behandelt werden musste und dort verblieb.

Die Autofahrerin blieb nach jetzigen Erkenntnissen unverletzt. Doch auch um sie hatte sich zunächst vor Ort eine Rettungswagenbesatzung gekümmert.

AM

