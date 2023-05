POL-AK NI: Mit Musik helfen - 4500 Euro Spende für das Nienburger Frauenhaus

Polizeiakademie Niedersachsen

Nienburg (ots)

Beste Stimmung in Nienburger Theater: Benefizkonzert des Polizeiorchesters Niedersachsen überzeugt das Publikum mit umfangreichem Repertoire und bringt Bewegung in die Sitzreihen.

Das Polizeiorchester Niedersachsen versteht es, Musikfreundinnen und -freunde zu begeistern und zu überraschen. Am Mittwoch, 26. April 2023, hat das Orchester gemeinsam mit dem charismatischen Sänger Marc Masconi die Zuschauerinnen und Zuschauer im Nienburger Theater auf dem Hornwerk in seinen Bann gezogen. Unter der Leitung von Thomas Boger präsentierte das Orchester eine Bandbreite an musikalischen Darbietungen ganz unterschiedlicher Natur: Sowohl klassische Stücke als auch Popsongs ließen das Publikum mitschwingen und -summen. Masconis unverwechselbare Stimme erinnert an Sinatra und schaffte es, für Gänsehaut zu sorgen.

Der musikalische Abend, der von dem Rotary Club Nienburg-Neustadt zusammen mit der Polizeiakademie Niedersachsen sowie der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg geplant wurde, hatte neben der Unterhaltung vor allem das Ziel, den Verein Nienburger Frauenhaus - Hilfe für Frauen in Not e.V. zu unterstützen. Neben einer sicheren Zuflucht finden hier Frauen mit ihren Kindern auch Beistand und Beratung. Der gesamte Erlös des Kartenverkaufs und die Spenden des Abends in Höhe von 4500 Euro werden in vollem Umfang weitergegeben.

