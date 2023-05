Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers- Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Radfahrer

Moers (ots)

Am 24.05.2023 gegen 14:50 Uhr befuhr ein 66-jähriger Mann aus Duisburg mit seinem Fahrrad die Vinner Straße in Richtung Filder Straße. Der Radfahrer beabsichtigte die Filder Straße zu überqueren. Dabei kam es auf der Fahrbahn zum Zusammenstoß mit einem Pkw, der die Filder Straße aus Richtung Venloer Straße in Fahrtrichtung Holderberger Straße befuhr. Bei dem Zusammenstoß kam der 66-Jährige Radfahrer zu Fall und verletzte sich schwer. Er wurde mittels Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Die 64-jährige Pkw-Fahrerin aus Duisburg blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr durch Polizeibeamte einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

