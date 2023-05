Schermbeck (ots) - Die Polizei sucht ein unbekanntes Kind, welches in einen Unfall verwickelt ist. Am Mittwoch (17.05) fuhr eine Frau gegen 07.50 Uhr mit einen blauen Ford die Straße Grünkamp in Richtung Kapellenweg. In Höhe der Straße Buschkamp ist ihr ein Kind auf dem Bürgersteig entgegengekommen. Es habe einen "Ausfallschritt" auf die Fahrbahn gemacht. Dadurch ist die 44-Jährige nach rechts ausgewichen und hat ...

mehr