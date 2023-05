Wesel (ots) - In der Zeit von Freitagabend 22.15 Uhr bis Montagmorgen 6.10 Uhr brachen unbekannte in das Berufskolleg in Wesel-Feldmark ein. Wie die Täter in das Objekt gelangten, ist zur Zeit nicht bekannt. Im Gebäude hebelten die Täter eine Tür zum Lehrerzimmer und danach den darin befindlichen Kaffeeautomaten auf. Aus dem Münzlager des Kaffeeautomaten entnahmen ...

