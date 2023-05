Voerde (ots) - Am 17. Mai ereignete sich am Rathausplatz in Voerde ein Verkehrsunfall, bei dem ein 82-jähriger Mann leichte Verletzungen erlitt. Der 82-jährige Voerder gab den Verkehrsunfall am 22. Mai beim Verkehrskommissariat in Voerde zu Protokoll. Demnach befuhr er am 17. Mai gegen 18 Uhr die Straße Rathausplatz, vom Kreisverkehr aus kommend in Fahrtrichtung ...

mehr