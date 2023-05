Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Verkehrsunfall mit Personenschaden und Flucht

Polizei sucht Zeugen

Voerde (ots)

Am 17. Mai ereignete sich am Rathausplatz in Voerde ein Verkehrsunfall, bei dem ein 82-jähriger Mann leichte Verletzungen erlitt.

Der 82-jährige Voerder gab den Verkehrsunfall am 22. Mai beim Verkehrskommissariat in Voerde zu Protokoll.

Demnach befuhr er am 17. Mai gegen 18 Uhr die Straße Rathausplatz, vom Kreisverkehr aus kommend in Fahrtrichtung Rathaus. In Höhe des Marktplatzes überholte ihn ein bislang unbekannter Radfahrer und "schnitt" ihn beim einscheren. Der 82-Jährige musste daraufhin bremsen und stürzte mit seinem Fahrrad. Dabei verletzte er sich leicht.

Der überholende Radfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den gestürzten Mann zu kümmern, die Polizei zu rufen oder seine Personalien anzugeben.

Zu dem flüchtigen Radfahrer oder dem geführten Rad kann der 82-Jährige keine Angaben machen.

Das Verkehrskommissariat sucht nun Zeugen des Unfalls, insbesondere zwei Frauen, die dem Mann nach dem Unfall geholfen haben.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Dinslaken unter 02064-622-0 oder wochentags von 8 bis 16 Uhr an das Verkehrskommissariat in Voerde unter 02855-9638-0.

