Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Friedrichsfeld - 82-Jährige verliert Kontrolle im Kreisverkehr

Voerde (ots)

Am Freitag gegen 13.10 Uhr kam es in Friedrichsfeld am Kreisverkehrs der Bülowstraße zu einem Verkehrsunfall.

Eine 82-jährige Autofahrerin aus Voerde befuhr mit einem PKW die Bülowstraße aus Richtung Poststraße kommend. Sie beabsichtigte, am Kreisverkehr Spellner Straße / Bülowstraße an der ersten Ausfahrt auszufahren, um ihre Fahrt anschließend auf der Spellner Straße in Richtung Frankfurter Straße fortzuführen.

Hierbei kollidierte sie aus bislang ungeklärter Ursache mit einem dortigen Findling, der sich auf der Mittelinsel befand. Der Findling schleuderte dadurch gegen den Wagen eines 19-jährigen Voerders und beschädigte neben dem Auto des 19-Jährigen auch die Querungshilfe.

Die 82-Jährige kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr auf das dortige Kirchengelände und beschädigte vier Gitterstabmatten-Zaunelemente sowie einen Fahnenmast.

Die 82-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht, der 19-Jährige blieb unverletzt.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

AM

