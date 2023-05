POL-WES: Moers - Unbekannter Fahrradfahrer und weitere Zeugen nach Unfall gesucht

Sonsbeck (ots) - Am Donnerstagnachmittag kam es auf der Hochstraße in Sonsbeck zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 38-jähriger Radfahrer schwere Verletzungen erlitt. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 38-jährige Kamp-Lintforter in einer Gruppe von Radfahrern auf der Hochstraße in Fahrtrichtung Kapellen unterwegs, als er gegen 15 Uhr aus bislang unbekannter ...

mehr