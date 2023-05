Xanten (ots) - Am 19.05.2023 brachen nachts um 00:52 Uhr unbekannte Täter in die HEM-Tankstelle auf der Sonsbecker Straße 60 in Xanten ein. Durch Aushebeln der Hintertür verschafften sie sich Zugang. Bei der Tat wurde eine bislang unbekannte Menge Zigarettenstangen gestohlen. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde der Einbruch durch drei männliche Täter begangen, von denen eine Person an der Sonsbecker Straße Wache ...

