Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Tankstelle

Xanten (ots)

Am 19.05.2023 brachen nachts um 00:52 Uhr unbekannte Täter in die HEM-Tankstelle auf der Sonsbecker Straße 60 in Xanten ein. Durch Aushebeln der Hintertür verschafften sie sich Zugang. Bei der Tat wurde eine bislang unbekannte Menge Zigarettenstangen gestohlen. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde der Einbruch durch drei männliche Täter begangen, von denen eine Person an der Sonsbecker Straße Wache hielt. Die Einbrecher flüchteten mit gefüllten Müllsäcken und einem bisher unbekannten Fluchtfahrzeug in Richtung Trajanring. Die Kriminalpolizei übernahm noch in der Nacht die Ermittlungen vor Ort. Diese dauern derzeit an. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Angaben zur Tat machen können. Hinweise zu beobachteten Personen oder dem Fluchtfahrzeug werden unter 02842/934-0 entgegengenommen.

