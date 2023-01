Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eichstetten - Brand eines Carports

Freiburg (ots)

Eichstetten - Vermutlich das nicht sachgemäße Entsorgen von Feuerwerksresten in einer Mülltonne führte am Neujahrsmorgen gegen 02:29 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz in der Geitzbachstraße in Eichstetten. Die in einem Carport stehende Mülltonne war hierdurch in Brand geraten. Das Feuer griff auf das Dach des Carportes über. Darunter stehende Fahrzeuge wurden durch die Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Der Freiwilligen Feuerwehr gelang es den Brand recht schnell unter Kontrolle zu bekommen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf insgesamt ca. 15.000 Euro. Der Polizeiposten Bötzingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

