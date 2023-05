POL-WES: Hamminkeln - Bezirksdienstbeamte laden zur Bürgersprechstunde ein

Sonsbeck (ots) - Am 16.05.2023 gegen 16:20 Uhr meldeten Anwohner in Sonsbeck eine starke Rauchentwicklung aus einem Einfamilienhaus auf der Xantener Straße 23. Die eintreffende Feuerwehr stellte einen Brand in dem freistehenden Einfamilienhaus fest. Durch das Feuer und die anschließenden Löscharbeiten entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300.000 Euro. Die 91-jährige Hauseigentümerin befand sich zum Zeitpunkt des ...

mehr