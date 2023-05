Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Sonsbeck- Brand eines Einfamilienhauses in Sonsbeck

Sonsbeck (ots)

Am 16.05.2023 gegen 16:20 Uhr meldeten Anwohner in Sonsbeck eine starke Rauchentwicklung aus einem Einfamilienhaus auf der Xantener Straße 23. Die eintreffende Feuerwehr stellte einen Brand in dem freistehenden Einfamilienhaus fest. Durch das Feuer und die anschließenden Löscharbeiten entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300.000 Euro. Die 91-jährige Hauseigentümerin befand sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht in ihrem Haus. Personen kamen nicht zu Schaden. Auf Grund der Rauchentwicklung wurde durch die Rettungsleitstelle eine Warnmeldung an die Bevölkerung heraus gegeben. Die Brandursache ist bislang nicht bekannt, die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Für die Dauer der Löscharbeiten mussten die Straßen im Bereich des Brandortes gesperrt und der Verkehr für mehrere Stunden abgeleitet werden.

