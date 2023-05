Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Bad Gandersheim (ots)

(Me) 37581 Bad Gandersheim, Dr.-Heinrich-Jasper-Str., Zeitraum: Samstag, 13.05.2023, 12:00 Uhr bis Sonntag, 14.05.2023, 11:00 Uhr. Bisher unbekannter Fahrzeugführer stieß beim Ausparken gegen einen am Unfallort ordnungsgemäß abgestellten PKW VW Polo (grau). Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden zu kümmern. Es wurden keinerlei schadensregulierende Maßnahmen vom Verursacher eingeleitet, so dass vom Polizeikommissariat Bad Gandersheim Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen wurde. Am geparkten VW Polo entstand Sachschaden in Höhe von 1000.- Euro. Anwohner aus der Dr.- Heinrich -Jasper-Str. werden gebeten, eventuelle Beobachtungen zum Unfallhergang bzw. Hinweise auf den Verursacher an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 95390 zu melden.

