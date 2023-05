POL-NOM: Sachbeschädigung durch Graffiti

Northeim (ots) - Northeim, Am Galgenberg, Sonntag, 14.05.2023, 17.45 Uhr NORTHEIM (Wol) - Am Sonntag kam es gegen 17.45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Dies wurde von Zeugen beobachtet und der Polizei gemeldet. Die Zeugen konnten beobachten, wie ein Pkw VW rückwärts in der Straße "Am Galgenberg" fuhr und dabei einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw Seat touchierte. Anschließend entfernte sich der ...

