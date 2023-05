POL-NOM: Motorrad mehrfach überschlagen

Uslar (ots) - USLAR-KURZE STRASSE, (go), Freitag, der 12.05.2023, 08:30 Uhr. Ein bislang unbekannter PKW Fahrer befuhr die Kurze Straße in Richtung Mühlentor. In Höhe des Rathauses touchierte er einen, vor dem Rathausplatz abgestellten, PKW einer 89 jährigen. Der PKW Fahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne seine Daten zu hinterlassen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar ...

