Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Hünxe (ots)

Am Mittwoch um 16:25 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden auf dem Sternweg in Hünxe-Bruckhausen. Eine 40-jährige Pkw -Fahrerin aus Hünxe befuhr den Sternweg von Bruckhausen in Fahrtrichtung Bucholtwelmen und wollte nach links in den Waldweg abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 55-jährigen Kradfahrer aus Wesel. Der Kradfahrer kam zu Fall und verletzte sich schwer. Er wurde einem Dinslakener Krankenhaus zugeführt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Sternweg gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet.

