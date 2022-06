Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Schweinestall gerät in Brand

Tiere wohlauf

Ahaus-Wüllen (ots)

Als es am Mittwoch gegen 17.00 Uhr zu einem Brand in einem landwirtschaftlichen Betrieb kam, zog gerade ein starkes Gewitter über Ahaus-Wüllen. Ob die Wetterlage ursächlich für das Feuer in einem Schweinestall in der Bauerschaft Sabstätte ist, wird durch Ermittler des Kriminalkommissariats 11 in Borken geprüft. Rund 35 Schweine konnten vor den Flammen in Sicherheit gebracht werden. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell gelöscht. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Sachschaden bei rund 20.000 Euro liegen. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell