Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: ++ Waldbrand in Tiste - 1800 Quadratmeter Waldfläche in Brand ++ Schwerer Verkehrsunfall auf der L 130

Samtgemeinde Sittensen (ots)

TISTE

Waldbrand in Tiste - 1800 Quadratmeter Waldfläche in Brand

Aus ungeklärter Ursache kam es am Mittwochabend gegen 17 Uhr im Bereich Tiste zu einem Waldbrand. Aufmerksame Passanten hatten eine starke Rauchentwicklung ausgemacht. Um sich zu orientieren, gaben sie beim absetzten des Notrufs den Notfallpunkt zwischen Sittensen und Tiste an. So konnten die Einsatzkräfte den Brand relativ zügig finden.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannten über 1000 Quadratmeter Waldfläche in einem schwer zugänglichen Gebiet. Der Brand drohte sich aufgrund der Trockenheit schnell auszubreiten. Die Feuerwehr musste das gesamte Schlauchmaterial und weitere Gerätschaften in den Wald hineintragen. Mit mehreren D- und C-Rohren gingen sie gegen die Flammen vor. Im Einsatz waren ebenfalls Feuerpatschen sowie. Mittels wasserführender Fahrzeuge wurde ein Pendelverkehr eingerichtet. Das Wasser wurde somit von einem Hydranten im Ort, aus knapp zwei Kilometer, bis zur Übergabestelle transportiert. Durch das zügige Eingreifen konnte die Ausbreitung gestoppt werden. Glücklicherweise ist das Feuer nicht so weit in den Moorboden eingedrungen. Letztendlich brannten nun 1800 Quadratmeter Waldfläche.

Im Einsatz waren Feuerwehren aus Sittensen, Tiste, Klein Meckelsen, Kalbe und Wohnste. Ein Rettungswagen der SEG-Rettung war vorsorglich zur Absicherung der Feuerwehrleute vor Ort. Da es bei diesen hohen Temperaturen ein sehr kräftezehrender Einsatz war. Glücklicherweise wurde niemand Verletzt.

Die Straßen rund um die Einsatzstelle mussten abgesperrt werden, damit der Pendelverkehr der Wasserführenden Fahrzeuge ohne Störungen laufen konnte. Leider sind immer wieder Fahrzeuge durch die Absperrungen durchgefahren und haben somit die Fahrzeuge teilweise behindert.

Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Polizei aufgenommen. Nach fast rund drei Stunden war der Einsatz für die meisten Einsatzkräfte beendet. Die Feuerwehr Tiste wird die Brandstelle noch mal nachkontrollieren. Im Einsatz waren rund 100 Feuerwehrleute.

VIERDEN

Schwerer Verkehrsunfall auf des L 130

Gegen 16.30 Uhr wurden die Feuerwehr Vierden und der Rettungsdienst zu einem Verkehrsunfall auf die Landesstraße 130 alarmiert. Zwischen den Abfahrten nach Wohnste und Vierden war ein Kleintransporter aus ungeklärter Ursache mit einem LKW kollidiert. Der Lkw rutsche hierbei in den Straßengraben, geriet in Schräglage, kippte aber glücklicherweise nicht dabei um. Der Kleintransporter drehte sich durch den Aufprall und kam auf der anderen Straßenseite im Grünstreifen zum Stehen.

Der Fahrer zog sich schwere Verletzungen zu, war aber nicht eingeklemmt. Ersthelfer versorgten ihn bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Notarzt und Rettungsdienst brachten ihn in ein Hamburger Klinikum. Der Lkw-Fahrer erlitt einen leichten Schock, brauchte aber nicht in stationäre Behandlung. Die Feuerwehr sperrte die Landesstraße beidseitig zwischen den beiden Abfahrten, streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab und beseitigte Trümmerteile.

Nach knapp drei Stunden war der Einsatz für die Feuerwehrleute beendet. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, ermittelt die Polizei. Im Einsatz war die Feuerwehr Vierden mit 15 Kräften und einem Fahrzeug, die Polizei mit drei Fahrzeugen, Rettungsdienst und Notarzt sowie vom Landkreis die Straßenmeisterei.

