Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten-Elmpt: Frontalzusammenstoß - Vier Verletzte

Niederkrüchten-Elmpt (ots)

Am frühen Sonntagabend sind auf der Straße An der Beek zwischen Elmpt und Brüggen zwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen. Dabei wurden vier Menschen verletzt. Ein 55-Jähriger aus Brüggen war unterwegs von Elmpt in Richtung Brüggen. Auf Höhe des Talwegs kam ihm ein Auto entgegen, das nach rechts in den Talweg abbiegen wollte. Dahinter scherte ein 19-Jähriger aus Niederkrüchten aus, um den langsamer werdenden Rechtsabbieger zu überholen. Er stieß frontal mit dem Auto der Brüggener Familie zusammen. Wie schwer genau der Fahrer verletzt wurde, steht noch nicht fest. Die beiden Beifahrer, eine 48-jährige Frau und ein 13-jähriger Junge, wurden schwer verletzt. Ein im Auto mitfahrender Hund blieb unverletzt. Der 19-jährige Unfallfahrer erlitt ebenfalls schwere Verletzungen. Alle wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Straße war bis gegen 20 Uhr gesperrt. /hei (704)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell