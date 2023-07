Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Schiefbahn: Unbekannte Täter sprengten Geldautomaten - Keine verletzten Personen - Polizei Düsseldorf hat Ermittlungen aufgenommen

Willich-Schiefbahn (ots)

Wir teilen eine Meldung der Polizei Düsseldorf:

Unbekannte Täter sprengten in der Nacht auf heute in einem Wohn-/Geschäftshaus in Willich an der Hochstraße einen Geldautomaten und flüchteten im Anschluss in einem Pkw vom Tatort. Einsatzteams der Kreispolizei Viersen fahndeten nach den flüchtigen Tätern. Ein Polizeihubschrauber war ebenfalls im Einsatz.

Gegen 02.50 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei Viersen durch die Detonation in dem Wohn-/Geschäftshaus. Dabei konnte ein flüchtender Pkw, vermutlich ein dunkler VW Golf (neueres Modell) beobachtet werden, der in Richtung A44 fuhr. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Bewohner konnten das stark beschädigte Gebäude gefahrlos verlassen.

Das Polizeipräsidium Düsseldorf hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 22 der Polizei Düsseldorf unter der Rufnummer 0211 870 0. Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an: Polizei Düsseldorf Pressestelle

