POL-OS: Glandorf: Mehrere Privatgrundstücke durch Pkw beschädigt

Glandorf (ots)

Am Dienstag gegen 08:30 Uhr befuhr ein 85-jähriger Glandorfer die Droste-Hülshoff-Straße in Richtung Nordstraße. Aus bislang unbekannter Ursache verlor der Mann die Kontrolle über seinen VW Touareg, geriet nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte eine Gartenmauer. Über den Gehweg ging die Fahrt zurück auf die Fahrbahn, wobei der Pkw noch beschleunigte. An der Nordstraße ging die Fahrt im Kreuzungsbereich geradeaus, gegen eine Gartenmauer und in einen Vorgarten. Beim Versuch zurückzusetzen, fuhr sich der Touareg auf der Mauer fest. Zeugen eilten dem Unfallfahrer zur Hilfe, er blieb unverletzt. Der VW musste abgeschleppt werden, der entstandene Sachschaden konnte am Dienstag noch nicht beziffert werden.

