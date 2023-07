POL-NOM: Autofahrer übersieht Rennrad wegen der Sonne

Uslar (ots) - USLAR, (go), WIESENSTRASSE, zwischen Samstag, den 08.07.2023, 21:37 Uhr und Montag, dem 10.07.2023, 16:20 Uhr. Eine bisher unbekannte Person entwendet aus der SB Stelle der Kreissparkasse Northeim eine Sauberlaufmatte mit dem Logo "Kreissparkasse". Der Schaden beträgt ca. 600 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060. Rückfragen bitte an: ...

